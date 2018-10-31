وقال النادي في بيان، الأربعاء، أن عموري أجرى "عملية الرباط الصليبي في مدينة برشلونة الإسبانية على يد الطبيب رامون كوجات، وقد تكللت - ولله الحمد- بالنجاح".

وقدم النادي شكره لرئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ "على تكفله بمصاريف عملية وعلاج عمر".

إلا أن الهلال لم يكشف عن موعد متوقع لعودة عموري، علما أن التعافي من إصابات الرباط الصليبي يحتاج عدة أشهر.

وفي 20 أكتوبر، تعرض الدولي الإماراتي، أفضل لاعب في آسيا عام 2016، لإصابة قوية في الركبة، خلال المباراة ضد مضيفه الشباب في المرحلة السابعة من الدوري السعودي.

وانضم عبد الرحمن (27 عاما) مطلع الموسم الجاري إلى الهلال، قادما من العين الإماراتي.