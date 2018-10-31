والأربعاء، أشارت الصحافة الإيطالية إلى عرض "ضخم" لنجم هجوم الفريق باولو ديبالا، من جانب بايرن ميونيخ الألماني.

وقالت صحيفة "كوريري دي تورينو" الإيطالية إن عرض العملاق البافاري لضم اللاعب الأرجنتيني الأعسر، بلغت قيمته 100 مليون يورو.

وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" أن وجود رونالدو مع اهتمام يوفنتوس بضم الكولومبي خاميس رودريغيز نجم بايرن ميونيخ، قد يدفع "السيدة العجوز" لبيع ديبالا (24 عاما).

وكان المدير التنفيذي ليوفنتوس بيبي ماروتا، قد فكر ببيع ديبالا الصيف الماضي، لكنه قرر الإبقاء عليه لاحقا.

وسجل اللاعب الدولي هدفا واحدا في الدوري الإيطالي هذا الموسم، و4 أهداف بدوري أبطال أوروبا، علما أنه انضم إلى بطل إيطاليا عام 2015 قادما من باليرمو.