ونشر الحساب الرسمي لبرشلونة على موقع "تويتر" صورة لميسي وهو في مران بزي الفريق التدريبي، مع عبارة: "ليو ميسي يعود للتدريبات".

وتأتي هذه الأنباء بمثابة "مفاجأة سارة" لجماهير "النادي الكتالوني"، حيث كان من المتوقع ابتعاد ميسي عن الملاعب حتى الأسبوع الأخير من نوفمبر المقبل.

وقد تعني عودة القائد الأرجنتيني للتدريبات احتمالية مشاركته في مباريات الفريق القوية المقبلة، وأهمها مواجهة إنتر ميلانو على ملعب "جوسيبي مياتزا" في السابع من نوفمبر المقبل، ضمن دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وكان ميسي قد تعرض لكسر في ذراعه، خلال لقاء الفريق مع أشبيلية قبل نحو 10 أيام.

وأثبت برشلونة أنه يظل فريقا كبيرا دون ميسي، عندما حقق فوزا كاسحا على غريمه التقليدي ريال مدريد، الأحد، في المرحلة العاشرة من الدوري الإسباني بنتيجة 5-1.