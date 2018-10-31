وكسر “جوكو" المصنف الثاني عالميا، الذي لم يلعب في الدور الأول، إرسال منافسه أربع مرات، ليحقق فوزه 19 على التوالي.

واستعاد اللاعب الصربي البالغ عمره 31 عاما قمة مستواه هذا الموسم، وأحرز لقبي ويمبلدون وأميركا المفتوحة، إضافة إلى لقبي الأساتذة في سينسناتي وشنغهاي.

ويحتاج جوكوفيتش في باريس إلى تحقيق نتيجة أفضل من رفائيل نادال المصنف الأول عالميا حتى ينتزع منه القمة، عند إعلان التصنيف الجديد الاثنين المقبل.

وإذا بلغ اللاعبان الدور ذاته سيحتفظ نادال بصدارة التصنيف العالمي، قبل خوض البطولة الختامية للموسم في لندن الشهر المقبل.

وفاز الكندي ميلوش راونيتش 6-7 و7-6 و7-6 على الفرنسي جو-ويلفريد تسونغا، ليتأهل إلى الدور الثاني.

وفي مواجهة بين لاعبين سبق لهما الوصول إلى النهائي سدد راونيتش 23 ضربة إرسال ساحقة ليتغلب على تسونغا في أقل من ثلاث ساعات.

وسيلعب راونيتش (27 عاما) في المباراة المقبلة مع المخضرم روجيه فيدرر الذي يبحث عن لقبه رقم 100 في مسيرته الحافلة.

وقدم فرناندو فرداسكو عرضا قويا ليفوز 6-4 و6-4 على الفرنسي جيريمي شاردي ليتأهل لمواجهة نادال في الدور الثاني يوم الأربعاء.