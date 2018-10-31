وتقدم الفريق البافاري بهدفين نظيفين في الشوط الأول عبر مهاجمه ساندرو فاغنر (8)، وتوماس مولر (13 من ركلة جزاء)، قبل أن يقلص رودينغهاوزن الفارق في الدقيقة 50 عبر لينوس ماير.

وضغط البايرن بقوة منذ بداية المباراة ضد منافسه المتواضع، وتمكن من تسجيل هدفين في وقت مبكر. وأتى الهدف الأول بعدما تابع فاغنر عرضية من ريناتو سانشيز من الجهة اليسرى.

وساهم البرتغالي بشكل أساسي في حركة بايرن في الشوط الأول، واستحصل على ركلة جزاء بعد دقائق من الهدف الأول، اثر تعرضه للعرقلة من قبل دانيال فلوتمان، ترجمها مولر بنجاح على يسار حارس المرمى نيكلاس هايمن.

وبعد مرور عشر دقائق على الهدف الثاني، استحصل بايرن على ركلة جزاء ثانية وهذه المرة بعد تعرض ليون غوريتسكا لدفعة في المنطقة المحرمة من قبل البوسني آزور فيغلاتيش. وتقدم سانشيز لهذه الركلة، الا أن تسديدته القوية ارتدت من عارضة مرمى هايمن (23).

وبعدما بدأ أن بايرن الذي دفع مدربه الكرواتي نيكو كوفاتش بمعظم أساسييه مثل الحارس مانويل نوير ومولر والفرنسي فرانك ريبيري والإسباني تياغو ألكانتارا والنمساوي دافيد ألابا، سيمضي نحو تحقيق نتيجة سهلة، رفع رودينغهاوزن من أدائه في القسم الثاني من الشوط الأول.

ودخل لاعبو رودينغهاوزن الشوط الثاني مصممين على محاولة تقليص الفارق، وكانوا قريبين من ذلك بعد نحو 15 ثانية فقط على البداية، الا أن تسديدة إنغلمان من داخل المنطقة علت مرمى نوير.

ولم ينتظر المضيف طويلا لتسجيل هدفه الأول، وأتى في الدقيقة 50 عندما ارتمى ماير لكرة عرضية متقنة من كيلفن لونغا من الجهة اليمنى، وحولها بالقدم في مرمى نوير، رغم محاولة البرازيلي رافينيا عرقلته.

وهو الفوز الرابع تواليا لبايرن في مختلف المسابقات بعد تعادل وخسارتين في البوندسليغا أواخر الشهر الماضي ومطلع الشهر الحالي، وسيواصل مشواره في مسابقة الكأس التي خسر مباراتها النهائية الموسم الماضي أمام اينتراخت فرانكفورت الذي كان يدربه حينها كوفاتش نفسه.

ويحمل بايرن الرقم القياسي في عدد ألقاب الكأس (18)، ويسعى للفوز بلقب المسابقة للمرة الأولى منذ 2016.

كما أنه الفوز الثاني الصعب لبايرن في الكأس هذا الموسم، بعدما تخطى الدور الأول بهدف يتيم على حساب دروخترسن/آسل من الدرجة الرابعة، سجله المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي غاب عن لقاء الثلاثاء.