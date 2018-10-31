وكانت مجلة "فرانس فوتبول" أعلنت قبل أسابيع أسماء 30 لاعبا مرشحا للفوز بالكرة الذهبية للعام الجاري، فيما ينتظر إعلان اسم الفائز باللقب الذي يحمله رونالدو في ديسمبر المقبل.

وأجرت المجلة الفرنسية المتخصصة في شؤون كرة القدم مقابلة مع النجم البرتغالي، شكك خلالها بإمكانية تتويج غريمه التقليدي ميسي بالكرة الذهبية.

واعتبر صاحب الكرات الذهبية الخمس، مثل ميسي، أن كلا من صلاح والكرواتي لوكا مودريتش والفرنسيين أنطوان غريزمان وكيليان مبابي ورافايل فاران، أقرب لمنافسته على الظفر بالجائزة المرموقة.

وقال رونالدو: "قلت مرات عدة إن الفوز بكرة ذهبية سادسة ليس هاجسا بالنسبة لي. أنا أعلم في أعماق قلبي أنني أحد أفضل اللاعبين في التاريخ".

وأضاف "الدون": "بالتأكيد أريد أن أفوز بالكرة الذهبية السادسة. سأكون كاذبا إن قلت العكس. أسعى لذلك مثلما أسعى لتسجيل الأهداف والفوز بالمباريات. أعتقد أنني أستحق".

وعندما سئل عمن يرشحهم لمنافسته، قال صاحب الـ33 عاما: "لا أعلم إن كان ميسي سيتواجد على المنصة أم لا. لذلك دعونا نقول صلاح ومودريتش وغريزمان ومبابي وفاران. الفرنسيون بشكل عام لأنهم أبطال العالم".

يشار إلى أن مودريتش، الذي توج هذا العام بجوائز الاتحاد الدولي (فيفا) لأفضل لاعب في العالم، والاتحاد الأوروبي (يويفا) لأفضل لاعب في أوروبا، فضلا عن لقب أفضل لاعب في كأس العالم 2018، يعد المرشح الأقوى حظوظا لخطف الكرة الذهبية.