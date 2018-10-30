وكتب النادي الملكي: "تم تشخيص إصابة عضلية في حالب الفخذ الأيمن"، بدون تحديد مدة غياب اللاعب التي قدرها الموقع الإلكتروني لصحيفة "آس" الرياضية بـ "نحو شهر".

وسيغيب فاران على الأقل عن تجمع منتخب فرنسا منتصف نوفمبر، وعن مباراة فريقه مع مليلية الأربعاء في مسابقة الكأس، ومباراتي بلد الوليد السبت، وسلتا فيغو في نهاية الأسبوع المقبل.

وأشار ريال مدريد أيضا، إلى تعرض الدومينيكاني ماريانو دياز لـ"إصابة عضلية في الفخذ الأيمن"، بدون تحديد فترة غيابه أيضا، التي قدرتها الصحيفة ذاتها بعشرة أيام.

وتعتبر هذه الإصابات الجديدة ضربة قوية لبداية مسيرة المدرب الجديد الأرجنتيني سانتياغو سولاري، الذي أشرف اليوم على أول تدريب للفريق، غداة تعيينه بشكل مؤقت في منصب المدرب، بعد إقالة جولن لوبيتيغي بسبب سوء نتائج الفريق.

وسيعتمد المدرب الجديد في غياب فاران بشكل أساسي على القائد سيرجيو راموس وناتشو، في سعيه لإعادة الثقة للفريق الذي مني بخمس هزائم في مبارياته السبع الأخيرة، والتي كانت وراء إقالة لوبيتيغي بعد أربعة أشهر ونصف الشهر من تسلمه المهمة، لا سيما الخسارة المذلة أمام برشلونة.