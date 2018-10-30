ويبلغ اللاعب القتيل من العمر 24 عاما، وعثر على جثته في مدينة ساو جوزيه دوس بينايس، التابعة لولاية بارانا غربي البرازيل.

وقال نادي ساو باولو في تغريدة على موقع "تويتر"، إن "النادي يعبر عن حزنه العميق لوفاة لاعب الوسط دانيل كوريا فريتاس، ويتعاطف معه ويقدم التعازي لعائلته".

ولم يعلن بعد السبب الرسمي للوفاة، إلا أن تقارير صحفية محلية قالت إن فريتاس كان "ضحية للتعذيب"، حيث وجدت رأسه "شبه مفصولة" وأعضاؤه التناسلية مقطوعة، وفق ما نقلت صحيفة "صن" البريطانية.

وطبقا لتقرير الشرطة، فإن مظهر الجثة يوحي بأن صاحبها تعرض لعنف شديد، حيث "وجد قطعان عميقان في الرقبة. الرأس كانت شبه مفصوله والأعضاء التناسلية مبتورة".

وبين التقرير، أن مارة قرب الحانة عثروا على الجثة في طريق مقطوعة وشهيرة بأعمال العنف، وأبلغوا السلطات، وأضاف: "كل شيء يشير إلى أن اللاعب قتل هنا في الشارع، وسحل لنحو 30 مترا".

وبدأ فريتاس مسيرته الكروية كلاعب محترف في صفوف بوتافوغو البرازيلي، قبل الانتقال عام 2015 إلى ساو باولو، أحد أبرز أندية كرة القدم في البلاد.