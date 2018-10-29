ونشر الحساب الرسمي لبيراميدز، أن النادي تعاقد رسميا مع حسام حسن ليكون مديرا فنيا، وإبراهيم حسن مديرا للكرة.

وأبلغ التوأم حسام وإبراهيم قبل ساعات، إدارة نادي المصري البورسعيدي باستقالتهما من تدريب الفريق بشكل رسمي، بعد أيام من خروج الفريق من بطولة الكونفدرالية الأفريقية بعد رباعية من فيتا كلوب الكونغولي في نصف النهائي.

ويعد حسام حسن (52 عاما) هو المدير الفني الثالث، الذي يتولى تدريب بيراميدز هذا الموسم، بعدما أقيل البرازيلي ألبرتو فالنتيم وريكاردو لافولبي.

وبذلك يكون الأرجنتيني لافولبي تولى تدريب بيراميدز في 7 مباريات ما بين الدوري المصري، وكأس مصر حقق خلالهم الفوز في 3 مواجهات وتعادل مثلهم وخسر مرة واحدة.

ويحتل بيراميدز حاليا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 16 نقطة، بعد خوض 9 مباريات في المسابقة.