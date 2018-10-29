وأنكر رونالدو ارتكاب أي خطأ، خلال الحوار، الذي نشرت مقتطفات منه، كما يتوقع أن تنشر المقابلة كاملة في المجلة الفرنسية الأسبوعية، الثلاثاء.

وأوضح رونالدو (33 عاما): "بالطبع تدخلت هذه القصة في حياتي. لدي شريكة و4 أطفال، ووالدة مسنة وشقيقات وشقيق وأسرة أنا مقرب منها للغاية".

كانت كاثرين مايورغا قد تقدمت بدعوى قضائية مدنية الشهر الماضي في نيفادا، متهمة رونالدو باغتصابها في غرفة فندق في لاس فيغاس في 2009، وأعادت الشرطة أيضا فتح التحقيق بناء على طلبها.

رونالدو الذي يلعب لصالح نادي يوفنتوس كما يلعب في المنتخب الوطني للبرتغال، أحرز 4 أهداف في 4 مباريات بالدوري الإيطالي منذ اتهامه بالاغتصاب الشهر الماضي.

ودافع مجددا عن نفسه في المقابلة الأخيرة قائلا: "أعرف من أنا وما فعلته. الحقيقة ستظهر كضوء النهار".