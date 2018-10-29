وطُرد توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان ونظيره في مرسيليا رودي غارسيا بينما حافظ فريق العاصمة على سجله المثالي في الدوري محققا انتصاره 11 على التوالي بفضل هدفي مبابي ويوليان دراكسلر.

ويتصدر باريس سان جيرمان الترتيب برصيد 33 نقطة متقدما بثماني نقاط على ليل صاحب المركز الثاني بينما يتأخر مرسيليا الآن بفارق 14 نقطة عن الصدارة في المركز الخامس.

وأبقى توخيل الثلاثي مبابي وإدينسون كافاني وأدريان رابيو على مقاعد البدلاء بعد تعادل باريس سان جيرمان مع نابولي في دوري أبطال اوروبا يوم الأربعاء الماضي، وبدأ بالكاميروني إيريك-مكسيم شوبو-موتينج في الهجوم بجانب نيمار.

واقترب مرسيليا من افتتاح التسجيل لكن ضربة رأس رائعة من لوكاس أوكامبوس قابلها إنقاذ أكثر روعة من الحارس ألفونس أريولا، بينما أبعد كيفن ستروتمان محاولة انخيل دي ماريا لاعب باريس سان جيرمان من على خط المرمى في الوقت المحتسب بدل الضائع بالشوط الأول.

ولم يهدأ إيقاع المباراة بعد الاستراحة ومع زيادة التدخلات القوية طرد الحكم بنوا باستيان المدرب توخيل بعد نقاش حاد على الخط الجانبي.

واشترك مبابي بدلا من شوبو-موتينج في الدقيقة 62 ولم يهدر الكثير من الوقت قبل أن يفتتح التسجيل، واستخدم سرعته في تجاوز أبو بكر كمارا قبل أن يضع الكرة في شباك الحارس ستيف مانداندا بعد ثلاث دقائق من نزوله الملعب.

وبمساندة جماهيره، قدم مرسيليا كل ما عنده من أجل إدراك التعادل وألغي له هدف سجله كوستاس ميتروجلو في الدقائق الأخيرة بسبب مخالفة ارتكبها ستروتمان ضد ماركينيوس في بداية اللعبة.

لكن الاعادة التلفزيونية أوضحت أن مدافع باريس سان جيرمان هو الذي ركض باتجاه ستروتمان، وعندما فقد المدرب جارسيا هدوءه أثناء الحديث مع الحكم الرابع طرده الحكم أيضا.

وأكد دراكسلر انتصار باريس سان جيرمان في نهاية الوقت المحتسب بدل الضائع بعد هجمة مرتدة اشترك فيها مبابي أيضا، وجعل اللاعب الألماني النتيجة 2-صفر بعد تمريرة من نيمار.