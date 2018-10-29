وأضاف النادي أن الأشخاص الخمسة الذين كانوا على متن الطائرة لم ينجوا.

وجاء في بيان صادر عن النادي أنه "بأسى عميق وقلب مفجوع، نؤكد أن رئيس مجلس إدارتنا فيتشاي سريفادانابرابا، كان من بين الضحايا الذي فقدوا حياتهم بشكل مأسوي مساء السبت لدى تحطم مروحية تنقله وأربعة أشخاص آخرين خارج ملعب كينغ باور ستاديوم"، مؤكدا أن جميع من كانوا على متن المروحية - من دون ذكر هوية الأربعة الآخرين - لقوا مصرعهم.

وقالت شرطة ليستر إن التحقيقات في حادث تحطم طائرة الهليكوبتر خارج استاد نادي ليستر سيتي من المتوقع أن تستمر خلال الأيام المقبلة.

وكثرت التساؤلات حول تأخر وجود أي تفاصيل حول حادثة المروحية، التي تحطمت مساء السبت قرب ملعب "كينغ باور" الخاص بالنادي.

وعقب لحظات من إقلاعها، تحطمت طائرة مالك النادي في مرآب سيارات الملعب، وتحولت إلى كرة من النار، السبت، بعد مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز بين ليستر وويست هام.