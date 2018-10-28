وساعد الفوز، الذي أعاد الثقة ليونايتد عقب هزيمته أمام يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي، فريق المدرب جوزيه مورينيو على التقدم فوق إيفرتون إلى المركز الثامن، لكنه ما زال يتأخر بـ9 نقاط عن ليفربول المتصدر.

وتقدم يونايتد في الدقيقة 27 عندما احتسب الحكم جوناثان موس ركلة جزاء، ضد إدريسا جويي بعد تدخل ضد مارسيال وأوضحت الإعادة أن لاعب الوسط السنغالي أبعد الكرة بطريقة شرعية.

ونفذ بوغبا ركلة الجزاء، لكن الحارس جوردان بيكفورد تصدى لها، لترتد إلى اللاعب الفرنسي، الذي وضعها في المرمى بسهولة.

وبعد 4 دقائق من بداية الشوط الثاني ضاعف يونايتد من تقدمه عندما قاوم بوغبا إغراء التسديد من عند حدود منطقة الجزاء ومرر إلى مارسيال، الذي تفوق على بيكفورد بتسديدة رائعة في الزاوية البعيدة.

لكن بوغبا ارتكب خطأ، إذ فرط في الكرة في منتصف الملعب لتذهب إلى جيلفي سيغوردسون، الذي مررها إلى ريتشيالسون ليسقط داخل منطقة الجزاء بعد تدخل من كريس سمولينغ، ونفذ سيغوردسون الركلة بنجاح في الدقيقة 77.