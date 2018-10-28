وأحرز أهداف برشلونة فيليبي كوتينيو، وأرتورو فيدال، بهدف لكل منهما، وأحرز لويس سواريز الهاتريك رقم 11 في مرمى النادي الملكي في تاريخ مباريات الكلاسيكو، أما الهدف الوحيد لريال مدريد أحرزه البرازيلي مارسيلو.

وهذا هو الفوز الثاني تواليا لبرشلونة محليا بعد 3 تعادلات وخسارة، رافعا رصيده إلى 21 نقطة، ومستعيدا الصدارة من القطب الثاني للعاصمة أتلتيكو مدريد الذي كان تغلب على ريال سوسييداد 2-صفر السبت.

في المقابل، مني ريال بخسارته الرابعة في آخر 5 مباريات في الدوري المحلي، فيما بات مصير المدير الفني جولين لوبيتيغي في مهب الريح.

- كوتينيو عاشر برازيلي يسجل أهداف في الكلاسيكو من جانب برشلونة.

- أول مباراة كلاسيكو يتم فيها اللجوء لتقنية الفيديو "الفار" (VAR)، والتي منحت برشلونة ركلة جزاء.

- لويس سواريز أول لاعب يسجل هاتريك في الكلاسيكو منذ مارس 2014، حين كان أخر هاتريك من نصيب ليونيل ميسي، والهاتريك رقم 25 في تاريخ مباريات الكلاسيكو.

- حافظ برشلونة على سلسلة عدم الخسارة على ملعبه بـ 42 مباراة "فوز 33 تعادل 8"، وهي أطول سلسلة له منذ فبراير 1977 "67 مباراة".

- النجم التشيلي أرتورو فيدال، سجل أول هدف له مع الفريق منذ انضمامه الصيف الماضي، واللافت أن الهدف جاء في أول كلاسيكو ومن أول لمسة.

- ريال مدريد خسر 4 مباريات على التوالي في الدوري الإسباني للمرة الأولى منذ مايو 2009.

- خماسية برشلونة تعد الأولى منذ نوفمبر 2010، حين فاز على ريال مدريد بخماسية مقابل لا شيء.

- جولين لوبتيغي سادس مدرب يخسر في أول كلاسيكو له من ضمن آخر 7 مدربين لريال مدريد.

- أول مباراة يغيب عنها رونالدو وميسي منذ آخر مرة غاب عنها الثنائي في 23 ديسمبر 2007، إذ كان رونالدو وقتها لاعبا بصفوف مانشستر يونايتد، بينما تعرض ميسي لإصابة قوية.