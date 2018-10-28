ويعد لقب البطولة المقامة في سنغافورة، الأبرز حتى الآن للأوكرانية البالغة من العمر 24 عاما، ويحمل الرقم 13 في مسيرتها، والرابع هذا العام، بعد دورات بريزبن الأسترالية، ودبي الإماراتية وروما الإيطالية.

وسفيتولينا هي اللاعبة الأولى منذ الأميركية سيرينا وليامس في 2013، تحرز البطولة بسجل نظيف من الخسارة، علما أن ستيفنز بلغت أيضا المباراة النهائية من دون خسارة أي مباراة.

وقالت سفيتولينا بعد فوزها باللقب "هذه لحظة مميزة جدا بالنسبة إلي، قدمت كرة مضرب رائعة هذا الأسبوع (...) هذا سيمنحني الكثير من الثقة لكوني أنهيت الموسم في موقع متقدم".

ولم يسبق لسفيتولينا أن تخطت عتبة الدور ربع النهائي في بطولة كبرى، وبلغت هذه المرحلة في رولان غاروس الفرنسية عامي 2015 و2017، وأستراليا المفتوحة عام 2018.







