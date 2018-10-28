وشهدت بطولة كأس "تي آر دي 86 " المخصصة للسيارات من طراز واحد، انطلاقة مدوية في جولتها الافتتاحية التي استضافتها حلبة مرسى ياس السبت والأحد.

وللمرة الأولى في بطولة كأس تي آر دي 86 وفي حلبة مرسى ياس، اصطفت السائقة السعودية الشابة ريما الجفالي على خط الانطلاق لتشارك في منافسات الفئة الفضية المخصصة للمبتدئين.

واعتلت الجفالي منصة التتويج مع أفضل السائقين في العالم، بعد ما احتلت المركزين الثاني، والثالث في السباقين الأول والثاني على التوالي.

وتعد ريما الجفالي إحدى ثلاث سائقات من منطقة الخليج العربي يحصلن على رخصة قيادة للسباقات، وأول سائقة تشارك في بطولة لسباقات السيارات.

وعلقت الجفالي حول مشاركتها في المنافسات: "لن أنسى هذا اليوم أبدا، فأنا أول سائقة سباقات من المملكة العربية السعودية، وهذا أمر يشرفني. كان هذا حلما أرغب به، ومن الرائع أن أستطيع تحقيقه في المنطقة، كما أنني سعيدة لاتخاذي قرار المشاركة في منافسات هذه البطولة".

وأضافت: وتابعت: " كان صعود منصة التتويج للمرة الأولى تجربة رائعة، وأنا سعيدة جدًا بتحقيق هذا الحلم".

واحتدمت المنافسة على مسار سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1، ليتربع السائق الإسباني كيبا كارمونا في ختامها على صدارة ترتيب البطولة بعدد تتويجه بلقب السباق الأول واحتلاله المركز الثالث في السباق الثاني.

وحقق السائق الإماراتي سيف العامري نتائج متباينة بعد تحقيقه المركز الخامس في السباق الأول، ليعود بقوة في السباق الثاني وينتزع المركز الأول.

وتستقطب بطولة كأس" تي آر دي 86" على حلبة ياس العديد من السائقين الهواة والمحترفين الذين يختبرون مهاراتهم ومواهبهم في القيادة على منعطفات الحلبة الشهيرة.