ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، قال النجم البرتغالي: "أحترم جدا فريق برشلونة، لكن فريقي السابق ريال مدريد في قلبي".

وأضاف الدون: "أتمنى أن ينتهي الكلاسيكو بنهاية سعيدة لريال مدريد".

ولرونالدو رصيد كبير من الأهداف خلال الكلاسيكو، إذ يعد ثاني هدافي الميرنغي في التاريخ بعد أسطورة الريال، ألفريدو ديستيفانو".

وسجل رونالدو 18 هدفا في "الكلاسيكو"، وهو ثاني أكبر عدد من الأهداف للاعب واحد، بعد أسطورة برشلونة ليونيل ميسي الذي سجل 25 هدفا.

وكانت آخر أهداف "صاروخ ماديرا" خلال التعادل المثير 2-2 بين الفريقين في مايو الماضي.

وسيغيب النجمان رونالدو، والأرجنتيني ليونيل ميسي عن مواجهة "كلاسيكو" معا للمرة الأولى منذ 2007، حيث انتقل "الدون" لصفوف يوفنتوس الإيطالي، فيما تعرض ميسي لكسر في الذراع سيحرمه من المشاركة.

ونشر موقع "أوبتا" إحصائيات تظهر أن ريال مدريد استطاع الفوز على برشلونة، في 26 بالمئة فقط من اللقاءات، التي شارك فيها رونالدو، وهي 8 مباريات من أصل 30.

ولكن "الملكي" حقق الفوز بنسبة 100 بالمئة في "الكلاسيكو" عندما غاب رونالدو في مواجهتين من قبل، وهي نهائي كأس إسبانيا 2014 ونهائي كأس السوبر الإسباني 2017.

وعلى الرغم من هذه الإحصائيات التي تؤكد صعوبة تحقيق الانتصار في "الكلاسيكو"، إلا أن رونالدو حقق أرقاما كبيرة في "كلاسيكو الأرض".

ومنذ رحيل رونالدو فشل النادي بتعويضه بهداف جديد، مما قد يشكل مشكلة حقيقية في الكامب نو الأحد.

ويستضيف برشلونة غريمه ريال مدريد على استاد كامب نو الأحد، في مباراة "مبكرة" في الساعة 4:15 عصرا بالتوقيت المحلي الإسباني (7:15 مساء بتوقيت أبوظبي).