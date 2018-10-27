وتألق النجم المصري في المباراة، بعد تسجيله هدف المباراة الأول في الدقيقة العاشرة من زمن الشوط الأول، ليواصل التهديف في آخر ثلاث مباريات لعب فيها، ويعيد للأذهان المستوى الممتاز الذي ظهر فيه الموسم الماضي، وفوزه بلقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل ساديو ماني الهدف الثاني في الدقيقة 66 من زمن المبارة.

وجاء الهدف الثالث لليفربول من شيردان في الدقيقة 84، وختم ماتي بالهدف الرابع والثاني له في المباراة في الدقيقة 87.

وسجل هدف كارديف سيتي الوحيد اللاعب كالوم باترسون في الدقيقة 77 من عمر المباراة.

وجمع ليفربول، الذي لم يخسر حتى الآن، وفاز في ثماني من بين 10 مباريات، 26 نقطة متقدما بفارق ثلاث نقاط على مانشستر سيتي الذي سيستعيد الصدارة إذا ما فاز على توتنهام هوتسبير، الاثنين.