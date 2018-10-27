واكتفى النصر بنقطة واحدة رفع بها رصيده إلى 19 نقطة واستعاد بها الصدارة بفارق نقطة واحدة أمام الهلال حامل اللقب والذي يملك مباراة مؤجلة، فيما رفع الفيحاء رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث عشر.

ومني القادسية بخسارة جديدة إثر سقوطه أمام الشباب 1-2 على استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

وتقدم القادسية أولا عن طريق البرازيلي إلتون جوزيه (36) قبل أن يسجل الشباب هدفين بواسطة مواطنه لويز أنطونيو (40) وخالد كعبي (90+6).

ورفع الشباب رصيده إلى 12 في المركز السابع، فيما تجمد رصيد القادسية عند 4 نقاط في المركز الثاني عشر.

وواصل التعاون نتائجه اللافتة عندما سحق الباطن بخماسية نظيفة تناوب على تسجيلها البوروندي سيدريك أمسي (27) والبرتغالي ريكاردو ماشادو (37) والكاميروني لياندر تاوامبا (53) وعبد الفتاح آدم (78) وسلطان غنيمان (خطأ في مرماه 90).

ورفع التعاون رصيده إلى 12 في المركز السادس، بينما بقي الباطن في المركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط.

وتغلب الوحدة على مضيفه أُحد 3-1 على ملعب مدينة الأمير محمد بن عبد العزيز الرياضية بالمدينة المنورة.

وحافظ الوحدة على مركزه الرابع برصيد 15 نقطة، في حين بقي أُحد في المركز قبل الأخير بنقطة واحدة.