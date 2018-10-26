وتجمد رصيد مرسيليا عند نقطة يتيمة، فيما رفع لاتسيو رصيده إلى 6 نقاط على بعد ثلاث نقاط من اينتراخت فرانكفورت الألماني المتصدر الذي حقق فوزه الثالث تواليا على ضيفه أبولون ليماسول القبرصي 2-صفر.

وبكر لاتسيو بافتتاح التسجيل عبر مدافعه البرازيلي والاس برأسية (10)، ثم أنقذ القائم الأيمن مرمى مرسيليا، بعد تسديدة يسارية للمهاجم تشيرو إيموبيلي من داخل المنطقة (21).

وبرغم جهوده للتعديل، بقي الفريق المتوسطي متأخرا عند الاستراحة من دون فرص حقيقة، نتيجة انكفاء لاتسيو واعتماده على المرتدات.

ومن هجمة مرتدة جديدة للاتسيو في الشوط الثاني، ضاعف الاكوادوري فيليبي كايسيدو الارقام بتسديدة أرضية مستفيدا من تمريرة مقشرة لإيموبيلي (59).

وقبل خمس دقائق على نهاية الوقت الاصلي، أعاد لاعب الوسط الدولي ديميتري باييت الأمل لمرسيليا من ضربة حرة جميلة (85)، بيد أن لاتسيو رد بتسديدة رائعة للمونتينيغري آدم ماروشيتش من حافة المنطقة سكنت المقص الأيمن لمرمى مانداندا (90).

وأصيب ثلاثة مشجعين لمرسيليا ومشجع للاتسيو خلال مواجهات قبل المباراة بالقرب من المرفأ القديم، بحسب ما علمت وكالة فرانس برس من الشرطة المحلية.