ثلاثية تشلسي حملت توقيع لوفتوس تشيك في الدقائق (2 و8 و54).

ونشأ لوفتوس تشيك في صفوف تشلسي الذي انضم اليه في سن الثامنة من عمره عام 2004، وخاض في صفوف أول مباراة رسمية مع الفريق الأول في 10 ديسمبر عام 2014، قبل أن يعار العام الماضي إلى كريستال بالاس، ثم يعود إلى فريقه الأم مطلع الموسم الحالي.

وخاض تشلسي المباراة في غياب قائده ومهاجمه البلجيكي إدين هازار الذي يعاني من أوجاع في ظهره.

وبهذا الفوز حقق تشلسي انتصاره الثالث في هذه المسابقة، وضمن بنسبة كبيرة تأهله إلى الدور التالي.

ولم يخسر تشلسي، حامل لقب هذه المسابقة عام 2013، أي مباراة في مختلف المسابقات منذ تسلم المدرب الإيطالي ماوريتسيو ساري تدريبه خلفا لمواطنه أنطونيو كونتي، باستثناء درع المجتمع الإنجليزية على حساب بطل البريميرليغ مانشستر سيتي، في المباراة التي تسبق انطلاق الدوري المحلي.