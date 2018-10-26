ثلاثية الهلال حملت توقيع محمد كنو (8 من ركلة جزاء)، والفرنسي بافيتيمبي غوميس (74)، والبرازيلي كارلوس إدواردو (94+4)، فيما سجل هدف الاتحاد الوحيد الصربي الكسندر بيزيتش (19).

الفوز هو السادس تواليا للهلال منذ مطلع الموسم الحالي، فتساوى نقاطا مع النصر لكن الأخير يتقدم بفارق الأهداف. أما الاتحاد فبقي في المركز الأخير برصيد نقطتين فقط.

وفي مباراة أخرى، انتزع الاتفاق فوزاً صعبا عندما تغلب على الحزم بهدف وحيد سجله محمد الكويكبي، في الدقيقة (45+3) من زمن المباراة التي جمعتهما على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام.

وبهذا الفوز تقدم الاتفاق للمركز الرابع برصيد 14 نقطة وله مباراة مؤجلة أمام الهلال بينما بقي الحزم تاسعاً برصيد 8 نقاط.

واستعاد الأهلي توازنه بفوزه الكبير على الفتح 5-1. سجل للأهلي دجانيني تفاريس من الرأس الأخضر (17 و76) والسوري عمر السومة (42 و57) وعبد الفتاح عسيري (83)، وللفتح الأنغولي نزوزي توكو (70).

ورفع الأهلي رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثالث في حين بقي الفتح سابعا بصفة مؤقتة برصيد 9 نقاط.