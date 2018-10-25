وتألق المراهق حكيمي (19 عاما) مع فريقه بوروسيا دورتموند الألماني، وساهم باكتساحهم لأتلتيكو مدريد الإسباني بنتيجة 4-0 الأربعاء.

وعلى الرغم من لعبه في الدفاع بمركز الظهير الأيسر، سجل حكيمي 3 تمريرات حاسمة في اللقاء، ليحصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة.

كما وضعت بطولة أبطال أوروبا النجم المغربي ضمن قائمة "أفضل لاعب في الجولة"، بجانب المصري محمد صلاح والبوسني إيدن جيكو والإسباني دايفد سيلفا.

وعلى الرغم من أن حكيمي لعب على جهة اليسار، وهو عادة ما يلعب على اليمين، إلا أنه قدم مستوى رائعا مع فريقه الذي يبدو أنه يمشي بخطى ثابتة في البطولة الأوروبية الأكبر.

وانتقل حكيمي لصفوف بوروسيا دورتموند قادما من ريال مدريد الإسباني على سبيل الإعارة لمدة عامين، ومنذ انتقاله وهو يقدم مستوى باهرا في الدوري الألماني وفي دوري الأبطال.