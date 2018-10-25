وقام 3 مشجعين "للشياطين الحمر" باقتحام الملعب في أوقات مختلفة، خلال وبعد نهاية المباراة أمام يوفنتوس، مما استدعى رجال الأمن للتدخل على أرضية الملعب.

وحاول المشجعون الوصول للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لتحيته والتقاط الصور معه، وهو ما نجح واحد معه بفعله.

وقرر (اليويفا) التحقيق مع قضية "اقتحام الملعب" عبر هيئته التأديبية، التي ستتخذ عقابا في 22 نوفمبر المقبل، قبل أيام من لقاء الفريق مع يانغ بويز السويسري بدوري الأبطال.

وقال متحدث رسمي باسم مانشستر يونايتد: "سنستمع لتهمة الاتحاد الأوروبي، وسنراجع بروتوكولاتنا الأمنية على جانب الملعب في ضوء حالات اقتحام الملعب في مباراة الليلة الماضية".