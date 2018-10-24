وانسل 3 مشجعين إلى المستطيل الأخضر لملعب أولد ترافورد، الثلاثاء، أحدهم يرتدي قميص "الشياطين الحمر" في محاولة للوصول إلى نجم يوفنتوس البرتغالي كريستيانو رونالدو، اللاعب السابق في صفوف النادي الإنجليزي، خلال مباراة الجولة الثالثة للمجموعة الثامنة.

وكان الاتحاد القاري، قد فرض على الفريق الإنجليزي في وقت سابق من هذا الشهر، غرامة قدرها 15 ألف يورو على خلفية تأخره في الوصول للملعب، وتأجيل انطلاق مباراته ضد فالنسيا في الجولة الثانية.

وتلقى يونايتد، الثلاثاء، خسارته الأولى هذا الموسم في دور المجموعات للمسابقة الأوروبية، وذلك بنتيجة صفر-1 بهدف سجله الأرجنتيني باولو ديبالا، وذلك بعد تعادله سلبا مع فالنسيا، وفوزه بثلاثية نظيفة على يونغ بويز السويسري في الجولة الأولى.