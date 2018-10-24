وأعلن نادي الهلال عن إصابة اللاعب في تغريدة على الحساب الرسمي للنادي بموقع "تويتر".

وكتب حساب النادي: " أوضحت الأشعة التي أجراها لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم عمر عبدالرحمن عن تعرّضه لقطع في الرباط الصليبي، على أن يتحدد موعد العملية خلال الفترة المقبلة".

وستعني الإصابة غياب النجم الإماراتي عن منتخب بلاده في بطولة كأس آسيا التي ستقام في الإمارات بعد أقل من 3 أشهر.

وكان عموري قد انتقل الصيف الماضي لصفوف "الزعيم"، وشارك بقميص الموج الأزرق في ست مباريات، سجل خلالهم هدف وحيد وصنع مثله، وتوج معه بطلًا لكأس السوبر المحلي على حساب اتحاد جدة.