وقال مدير ريال مدريد إميليو بوتراجينيو إن لوبتيغي سيتولى مسؤولية الفريق في مباراة القمة أمام غريمه برشلونة في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم الأحد المقبل، وذلك بعد الفوز غير المقنع 2-1 على فيكتوريا بلزن يوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا.

وأكد لوبتيغي قبل مواجهة بلزن أنه لا يضمن الوجود في منصبه عند اللعب في ضيافة برشلونة حامل اللقب، وتجنب الرد على السؤال ذاته بعد الفوز الأوروبي وإنهاء سلسلة من خمس مباريات دون أي انتصار لكن الفريق لا يزال يعاني.

ورغم ذلك قال بوتراجينيو مهاجم ريال السابق إنه لا يوجد خطر على إمكانية إقالة مدرب إسبانيا السابق قبل يوم الأحد المقبل.

وأضاف للصحفيين "لوبتيغي سيكون المدرب في نو كامب بشكل طبيعي. في مثل هذه المواقف يكون من المهم التحلي بالهدوء. نحن نسمع الكثير من الشائعات لكننا نتعامل مع الموقف بشكل طبيعي. أتمنى أن يستطيع الفريق أن يقدم أداء جيدا أمام برشلونة".

ويجمع كل الخبراء على أن مباراة الكلاسيكو هي الفرصة الأخيرة للمدرب لوبيتيغي، إذ من شبه المؤكد أن يخسر منصبه لو لم يحقق نتيجة جيدة في مواجهة الغريم التقليدي برشلونة.

وسجل كريم بنزيمة ومارسيلو هدفي ريال مدريد لكن بطل التشيك أهدر أكثر من فرصة قبل أن يقلص الفارق بواسطة باتريك هروسوفسكي.

وبعد نهاية اللقاء تعرض ريال لصيحات استهجان من المشجعين في ملعب سانتياغو برنابيو وهو ما حدث أيضا بين الشوطين. وأكد بوتراجينيو على ضرورة دعم الجماهير للاعبين في هذا التوقيت الصعب.

وأضاف "جماهير مدريد مخلصة جدا وتعتقد أن الفريق يجب دائما أن يسجل أربعة أو خمسة أهداف لكن يجب تغيير هذا التفكير. في اللحظات الصعبة نحتاج إلى دعم الجماهير لتغيير هذا الموقف".

وأقيل لوبتيغي من تدريب إسبانيا قبل يوم واحد من انطلاق كأس العالم بسبب إعلانه التوقيع مع ريال مدريد دون إبلاغ الاتحاد المحلي.

ورفض لوبتيغي الرد على سؤال حول توليه تدريب ريال مدريد أمام برشلونة وقال "هذا السؤال لا يوجه لي" وأصر المدرب أن تركيزه لا ينصب على مستقبله حتى بعدما أكد بوتراجينيو استمراره في منصبه.

وأنهى الظهير الأيسر البرازيلي مارسيلو اللقاء بكدمة في القدم، ولم يتمكن من اللعب في الدقائق الأخيرة لكنه قال إنه سيكون جاهز المواجهة برشلونة.

وقال مارسيلو "أعتقد أنه من الرائع أن يكون معنا أمام برشلونة فهو مدرب رائع".