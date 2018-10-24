ولم يوضح كلوب إن كان لاعب الوسط البالغ عمره 25 عاما سيدخل التشكيلة الأساسية، أم سيجلس على مقاعد البدلاء، لكن يبدو أنه يملك فرصة كبيرة للعب كأساسي للمرة الثانية منذ قدومه من موناكو بسبب إصابة جوردان هندرسون ونابي كيتا.

وقال كلوب للصحفيين:"عندما ينضم المرء إلى فريق جديد يتوقف الأمر على شخصيته. إنه ليس الشخص الأكثر صخبا في العالم".

وأضاف "إنه لم يأت مثلا ويقول: "اصمتوا جميعا وسأشرح لكم كيف نفعلها لأن موناكو بلغ قبل نهائي دوري الأبطال في العام قبل الماضي، وأصبح بطلا للدوري الفرنسي'".

وتابع: "لم أقرر التشكيلة الأساسية، لكنه بات معنا منذ عدة أشهر، وبدأ في التأقلم مع بعض الأمور وسنستعين به".