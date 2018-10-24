وبحسب صحف إسبانية فإن عقد لوبتيغي مع الريال يمتد لـ 3 مواسم حتى 2021، علما أنه يحصل على 6 ملايين يورو سنويا.

ويفكر رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز حاليا في إقالة خليفة زيدان، الذي لم مضى على تعيينه 4 أشهر تقريبا، مع تردي نتائج الفريق في الدوري ودوري أبطال أوروبا.

وجاء توقيت اختيار لوبتيغي ومرتبه المرتفع، مقارنة بإنجازاته في عالم التدريب، بعد رفض أكثر من مدرب تولي قيادة ريال مدريد بعد رحيل الفرنسي زين الدين زيدان غير المتوقع، ومنهم الإيطالي أليغري والألماني كلوب والأرجنتيني بوتشتينو، وفقا لتقارير صحفية.

وأقال المنتخب الإسباني لوبتيغي قبل أيام من انطلاق بطولة كأس العالم الأخيرة في روسيا، بعد اتفاقه مع الريال على قيادة الفريق، وهو ما اعتبره القائمون على الاتحاد الإسباني تصرف غير احترافي.

ومن الجدير الذكر أن المرتب الصافي للوبتيغي مع المنتخب الإسباني كان يبلغ 3 ملايين يورو سنويا.