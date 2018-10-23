وأورد النادي عبر حسابه على "تويتر"، "أوضحت الأشعة التي أجراها لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم عمر عبدالرحمن عن تعرضه لقطع في الرباط الصليبي، على أن يتحدد موعد العملية خلال الفترة المقبلة".

وفي حين لم يحدد الهلال بطل السعودية في الموسمين الماضيين، فترة الغياب المتوقعة للاعب (27 عاما)، إلا أن هذه الإصابة تعد من الأخطر في كرة القدم، وغالبا ما تبعد اللاعبين لفترة أشهر على الأقل.

وكان اللاعب الدولي وأفضل لاعب في آسيا لعام 2016، قد تعرض لإصابة قوية في الركبة خلال المباراة ضد مضيفه الشباب في المرحلة السابعة، والتي انتهت بفوز حامل اللقب 1-صفر. وتعرض عبدالرحمن لإصابته في الدقيقة السابعة، وسقط أرضا وبدا عليه تألمه بشكل كبير.

وفي حال اضطرت الإصابة عبدالرحمن للغياب لفترة طويلة، سيشكل الأمر ضربة مزدوجة لفريقه ولمنتخب الإمارات الذي يعول عليه بشكل كبير في كأس آسيا 2019 التي يستضيفها على أرضه بين الخامس من يناير والأول من فبراير.