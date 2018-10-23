وكان الترجي مُني بهزيمة بهدف نظيف ذهابا، وبات مطالبا بتحقيق فوز بفارق أكثر من هدف إيابا على ملعب "رادس"، للوصول إلى المباراة النهائية.

ووجد الفريق التونسي نفسه متخلفا بهدف مبكر سجله جيرالدو (8)، ورد بهدفين ليوسف بلايلي (16 من ركلة جزاء) ومحمد علي اليعقوبي (27).

إلا أن الفريق الأنغولي أنعش آماله في بلوغ أول نهائي في تاريخه، عندما أدرك التعادل عبر بوكامبا مونغو (64).

لكن الترجي سجل هدفين عبر البديل هيثم الجويني (74) وأنيس البدري (85)، ليصل إلى فارق الهدفين الذي بحث عنه من البداية.

ويلتقي الترجي في الدور النهائي وفاق سطيف الجزائري أو الأهلي المصري، اللذين يلتقيان لاحقا إيابا في سطيف بعد أن حقق الأهلي الفوز ذهابا بهدفين نظيفين.