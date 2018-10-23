وحث الألماني يورغن كلوب جماهير الفريق للاحتشاد في الملعب لإحداث الفارق خلال مواجهة الضيف الأوروبي الشرقي.

وفاز ليفربول في أولى مبارياته في المجموعة الثالثة 3-2 على أرضه أمام باريس سان جرمان الفرنسي، لكنه خسر في الدقائق الأخيرة أمام نابولي الإيطالي في آخر مباراة خاضها في أرفع مسابقة للأندية في أوروبا.

ويتقاسم ليفربول المركز الثاني مع سان جرمان برصيد 3 نقاط، بينما يتصدر نابولي المجموعة بأربع نقاط، علما أن صاحبي المركزين الأول والثاني فقط يتأهلان إلى دور الستة عشر.

وفي مؤتمر صحفي، الثلاثاء، قال كلوب إن أجواء ملعب "أنفيلد" قد تكون "سلاح ليفربول السري"، حيث يشتهر مشجعو الفريق بمؤازرة اللاعبين حتى الدقيقة الأخيرة.

وأضاف: "يجب أن نكون مستعدين لخوض مباراة صعبة للغاية. علينا أن نكون مستعدين للقتال على كل كرة. سنستخدم كل ما لدينا وسنحتاج إلى مؤازرة الجمهور".

وطلب كلوب تشجيعا ساخنا من الجماهير عندما قال: "تعلمنا في العام الماضي أن الأجواء يمكن أن تحدث فارقا. وعلينا أن نعول على هذا مجددا. المجموعة صعبة على جميع الفرق. يجبأن نضمن التأهل على حساب فريق جيد بالفعل".

ويتذيل رد ستار ترتيب المجموعة رغم تعادله مع نابولي دون أهداف في مباراته الأولى، وسيواجه ليفربول منافسه الصربي بطل أوروبا 1991 مرتين (ذهابا وإيابا) في غضون الأسبوعين المقبلين.

ورغم أن الكفة تميل لصالح ليفربول، فإن كلوب لا يتوقع أن تكون المهمة سهلة في مواجهة فريق يشارك في دور المجموعات لأول مرة منذ 26 عاما.

وقال المدرب الألماني: "رد ستار أحد فرق القمة في صربيا وهو ما يمنحه الثقة. اعتادوا على تحقيق الفوز وعلينا أن نمنعهم من ذلك. يعيشون حلما كبيرا. تأهل هذا الجيل (إلى دور المجموعات) فيما يشبه المعجزة والآن يرغب اللاعبون في رفع سقف الطموحات. هذا هو الحافز الذي أمنحه للاعبي ليفربول. فإذا كان الأمر كذلك فإن ردستار خطير بالفعل".

وسيخوض ليفربول مباراة الأربعاء دون ثنائي الوسط جوردان هندرسون ونابي كيتا بسبب الإصابة، لكن المهاجم ساديو ماني سيكون متاحا بعد تعافيه من جراحة خضع لها بسبب إصابة في اليد تعرض لها في مباراة دولية مع السنغال.

وأوضح كلوب: "ظهر ساديو بصورة جيدة في التدريب في اليومين الماضيين. لهذا سيكون ضمن التشكيلة إذا لم يحدث شيء".

وغادر القائد هندرسون الملعب بعد الشوط الأول على ملعب هدرسفيلد السبت الماضي في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد إصابة في عضلات الفخذ الخلفية، بينما تعرض كيتا لإصابة مشابهة خلال مشاركته مع منتخب بلاده غينيا في وقت سابق هذا الشهر.