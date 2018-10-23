ونشر ماكغريغور على حسابه الشخصي بموقع إنستغرام الثلاثاء تحليلا كاملا من وجهة نظره حول النزال الذي استسلم فيه مغريغور قبل أسابيع.

وقال ماكغريغور إن نظيره الروسي استحق الفوز من ناحية رياضية، ولكن من وجهة نظر "قتالية"، زعم الإيرلندي أنه كان الأشرس والأكثر إقداما طول النزال.

وحلل ماكغريغور النزال جولة بجولة، مؤكدا أنه استمر بالإقدام على الروسي، الذي لجأ لعملية الإسقاط على الأرض والابتعاد عن المواجهة على الأرجل.

وكتب ماكغريغور في المنشور المطول: "لو أبديت احتراما أكثر لقتاله وهو واقف على الأرجل لما استطاع لكمي بقوة، وكنا سنتحدث بطريقة مختلفة الآن".

وقال ماكغريغور إن لكمة نورمحمدوف الخاطفة في الجولة الثالثة كانت سبب هزيمته النزال، الذي وصفه "بالعظيم" والذي أسعده المشاركة فيه.

ولم يتردد ماكغريغور في المنشور من إظهار جانبه "المغرور" كما هي عادته، حيث كتب: "سأعود وثقتي بنفسية عالية. إن لم ينظموا نزالا ثانيا معه (نورمحمدوف) فلا مشكلة. سأواجه الشخص التالي. الأمر كله يدور حولي على كل حال".