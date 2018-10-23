وكشف رينز في مقابلة "مؤثرة" على الهواء مباشرة، بعد إحدى النزالات الاستعراضية، إصابته بمرض سرطان الدم من جديد، إثر انتكاسة تعرض لها، ستتطلب توقفه عن المصارعة ومتابعة العلاج.

وصدم رينز الحشود الكبيرة في حلبة "دبليو دبليو أي" عندما كشف عن إصابته بسرطان الدم على الملأ، قبل أن يشكر رياضة المصارعة التي أعطته فرصة بعد أن كان يعاني من الفقر والمرض قبل 10 أعوام.

وأصيب رينز (33 عاما)، واسمه الحقيقي جو أنواي، بسرطان الدم للمرة الأولى قبل 11 عاما، ويبدو أن انتكاسة جديدة الآن أعادت المرض الخبيث لبطل العالم بالمصارعة الحرة 4 مرات.

وشكر رينز الجماهير في لقاء مؤثر قائلا: "لا يهم أن هتفتم باسمي أم هتفتم ضدي، لقد تفاعلتم معي دائما، وهذا هو الأهم. شكرا جزيلا لكم".

وأكد رينز أنه لن يعتزل المصارعة، ولكنه سيتنازل عن لقبه مؤقتا لأنه يحتاج إلى الحصول على العلاج من السرطان.

ولاقى رينز تعاطفا كبيرا من جماهير اللعبة وأساطيرها، على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى رأسهم جون سينا، الذي وصفه "بالشجاع".