وقال إيسكو خلال مؤتمر صحفي الاثنين عندما سئل عن تأثير رحيل النجم البرتغالي إن ريال مدريد بحاجة إلى المضي قدما، وإن الفريق " لا يستطيع أن يبكي على شخص لا يريد أن يكون هنا"، في إشارة إلى رونالدو.

ورحل رونالدو عن صفوف "الملكي" الصيف الماضي، عندما انتقل لصفوف يوفنتوس الإيطالي، بعد 9 مواسم قضاها في مدريد.

وجاء رد "الدون" مختصرا حيث عقب ضاحكا: "جيد جدا.. جيد جدا.. أنك لم تبك."

ويرفض رونالدو الحديث كثيرا عن ناديه السابق، أو عن ملابسات رحيله المفاجئ، في جميع المقابلات أو المؤتمرات الصحفية التي يشارك فيها.

وجاءت تعليقات اللاعبين خلال المؤتمر الصحفي لبطولة دوري أبطال أوروبا، والتي سيستضيف فيها ريال مدريد فيكتوريا بلزن التشيكي، بينما سيواجه يوفنتوس مانشستر يونايتد في "أولد ترافورد".