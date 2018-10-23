وخلال تدريبات يوم الاثنين، كان اللاعبون يتناقلون الكرة بأيديهم، فقام المدافع الشاب بالارتماء على راموس لمنعه من تمرير الكرة وأصابه في وجهه.

عندها استشاط راموس غضبا، فأمسك بالكرة وسددها بقوة باتجاه ريغيلون، واستمر يحدق فيه بنظرة غاضبة، ليقرر بعدها المشرفون إيقاف الحصة التدريبية. ويقوم راموس بتسديد الكرة مجددا على زميله الشاب، وخرج وهو يشير بإصبعه باتجاهه.

في النهاية تدخل النجم الكرواتي لوكا مودريتش لتهدئة راموس الذي يعيش فترة عصيبة مع الفريق الملكي الذي لم يفز في آخر 5 مباريات له.

وبعد الحادثة يبدو أن راموس أدرك خطأه فوجه لزميله رسالة اعتذار وكتب في تغريدة: " على الرغم أنها قد لا تبدو كذلك، إلا أن تلك حالات شائعة. لكن هذا ليس عذرا، لم يجب أن يكون رد فعلي كذلك."

ثم وجه كلامه إلى زميله ريغيلون قائلا إن الجميع فريق واحد، فردّ الأخير بالقول "دائما مع فريقي ومع قائد بلدي للفوز غدا."

ويخوض ريال مدريد مباراة سهلة في دوري أبطال أوروبا عندما يستضيف الثلاثاء فريق فيكتوريا بلزن التشيكي.