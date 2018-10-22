وفي اللقطات التي نشرتها صحيفة "أس" الرياضية، انفعل سيرجيو راموس بشدة على زميله سيرجيو ريغويلون، بعد أن تحمس الأخير لالتقاط كرة أثناء حصة تدريبية، فاصطدم مرفقه بوجه القائد.

وكانت ردة فعل راموس عنيفة ومفاجئة، حيث بدا وأنه فقد التحكم بأعصابه، وأمسك بالكرة، وركلها بكل قوته باتجاه زميله الشاب من مدى لا يزيد على مترين، لكن لحسن حظه لم تصبه.

ولم يكتف راموس بهذا، بل إنه لوح بإصبعه في وجه ريغويلون كما لو كان يهدده، ثم سدد الكرة باتجاهه بقوة مرة أخرى، دون أن يحرك اللاعب الاحتياطي ساكنا.

وبعد "ثورة" المدافع المخضرم، تدخل زميلهما لوكا مودريتش لتهدئته الموقف، ويبدو أنه نجح في ذلك.

ويعكس الفيديو حالة من عدم الارتياح بين لاعبي الفريق الملكي، المتعثر محليا حيث يقبع في المركز السابع برصيد 14 نقطة من 9 مباريات، وسط حالة من عدم اليقين بشأن مصير المدير الفني جولين لوبتيغي.

وأمام بطل أوروبا فرصة لاستعادة هيبته الأوروبية، عندما يستضيف فكتوريا بلزن التشيكي في مواجهة سهلة بالجولة الثالثة من دور المجموعات، لبطولة دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء.