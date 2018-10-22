وقال حارس مرمى منتخب إيطاليا السابق، الأحد في لقاء ببرنامج "كانال بلاس فرنسا": "لست سياسيا، سيتوجب علي أن أذكر 3 وأغفل عن 100".

واعتبر بوفون أن أفضل 3 حراس مرمى في العالم هم: حارس مرمى بايرن ميونيخ الألماني مانويل نوير، وحارس مرمى أتلتيكو مدريد يان أوبلاك، وحارس ليفربول الإنجليزي أليسون بيكر.

وأضاف: "نحن نعيش في فترة بها حراس مرمى أقوياء جدا، ومن المؤسف ذكر ثلاثة فقط"، وفق ما ذكر موقع "آس".

وبالرغم من غياب نوير عن المشاركة مع فريقه في الموسم الماضي، باستثناء الشهر الأول من الدوري الألماني، بسبب الإصابة، والأداء غير المقنع الذي ظهر عليه خلال الفترة الأخيرة، فإن بوفون اختاره كأول هؤلاء الثلاثة الأفضل في العالم.

وغاب عن قائمة بوفون الثلاثية الكثير من حراس المرمى الكبار، كالإسباني دافيد دي خيا، حارس مرمى مانشستر يونايتد الإنجليزي، ومارك أندريه تير شتيجن، حارس مرمى برشلونة الإسباني، وتيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد.