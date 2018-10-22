ومؤخرا دخل النجم اللاتيني التاريخ بعد أن أصبح أعلى الرياضيين أجرا في التاريخ، عندما وقع على عقد ضخم مع خدمة تلفزيونية.

واشترت مجموعة "دازن" البريطانية حق بث 11 نزالا لكانيلو في 5 سنوات، مقابل 365 مليون يحصل عليها الملاكم ابن الـ28 عاما، حسب تقرير مجلة "فوربس".

وبموجب العقد التاريخي، يحصل ألفاريز على متوسط 33 مليون دولار في النزال الواحد.

ويستهل كانيلو نزالاته الـ11 في 15 ديسمبر المقبل أمام البريطاني روكي فيلدنغ، ومن المرجح أن يخوض ثاني لقاءاته في مايو المقبل ضد الملاكم ذاته.

وكان ألفاريز قد تحصل على أكثر 50 مليون دولار من فوزه على غينادي غولوفكين في سبتمبر الماضي، مما يعني أن سيتقاضى 120 مليون دولار على الأقل خلال أقل من عام.

وبتحقيق الانتصار أمام غولوفكين، حصد ألفاريز لقب بطل العالم في الوزن المتوسط للمنظمات العالمية الثلاث في الملاكمة، المجلس العالمي والرابطة العالمية والمنظمة الدولية للملاكمة.