هدف الإنتر حمل توقيع الأرجنتيني ماورو إيكاردي.

وكانت المباراة في طريقها نحو التعادل دون أهداف حتى أرسل ماتياس فيسينو تمريرة عرضية من ناحية اليمين أخفق الحارس جيانلويجي دوناروما في الإمساك، بها ليقابلها إيكاردي بضربة رأس من مدى قريب إلى داخل المرمى في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وكان إيكاردي قد سجل هدفا في الشوط الأول ألغاه الحكم بداعي التسلل، لكن باستثناء ذلك لم يظهر كثيرا حتى سجل هدف الانتصار. كما ألغى الحكم هدفا لميلان عن طريق ماتيو موساكيو للسبب ذاته.

وتقدم إنتر ميلانو إلى المركز الثالث برصيد 19 نقطة من تسع مباريات، وبفارق ست نقاط عن يوفنتوس المتصدر وحامل اللقب الذي تعادل 1-1 مع جنوة السبت، بينما يحتل ميلان المركز 12 برصيد12 نقطة، لكن من ثماني مباريات فقط.