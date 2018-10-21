وأقيمت المباراة، يوم الجمعة، في جدة، ضمن المرحلة السادسة من الدوري المحلي، وانتهت بالتعادل 1-1، لكن المقابلة شهدت في ختامها توترا بين معاذ وعبد الغني في النفق المؤدي إلى غرف تبديل الملابس، وقال لاعبون في أحد إن معاذ اعتدى على المدافع المخضرم.

وأوردت اللجنة في بيان نشره حساب الاتحاد السعودي على "تويتر" الأحد، أن معاذ قام "بالاعتداء بالضرب على لاعب نادي أحد حسين عبد الغني، مما تسبب له بإصابة في رأسه وذلك أثناء دخول اللاعبين للممر بعد نهاية المباراة، حسب ما جاء في تقريري مراقب ومنسق المباراة".

ورأت اللجنة أن ما قام به معاذ مخالف للمادة 48 من لائحة الانضباط والأخلاق، ويستوجب معاقبته "بالإيقاف لمدة سنتين في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها بداية من تاريخ القرار، مع إلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال سعودي (نحو 26 ألف دولار)".

وأشارت لجنة الانضباط والأخلاق الى أن القرار قابل للاستئناف، وفق ما نقلت رويترز.

وانتقد رئيس نادي الاتحاد نواف المقيرن القرار، وكتب عبر "تويتر"، "نرفض ما فعله لاعبنا حسن معاذ فهو ليس من أخلاقيات العميد (النادي)، ولكن في المقابل كل ردة فعل إلا وقد سبقها فعل، فهل وقف اتحاد الكرة على كل تفاصيل حادثة النفق ليصدر قراره بإيقاف اللاعب سنتين؟".

وأورد "الاتحاد ليس جدارا قصيرا يسهل القفز عليه، وصدور قرار إيقاف اللاعب فجرا والشهود (نيام) يجعلنا أكثر تمسكا بحق العميد في وجوب احترامه واحترام رجالاته وجماهيره، أمامنا الاستئناف، وبعدها لكل حادث حديث".

وكان نادي الاتحاد قد سارع بعيد الحادثة إلى إصدار بيان أكد فيه رفضه "القاطع لمثل هذه التصرفات الخارجة عن الروح الرياضية من كلا اللاعبين"، وأن قيم النادي "لا تقبل تلك التصرفات".

وفيما رحب النادي في بيانه السابق بدعوة رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ لإجراء تحقيق في ما جرى، طلب في المقابل أن يتم التحقيق أيضا في "الأسباب" التي دفعت معاذ "للقيام بتلك التصرفات".