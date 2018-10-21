كما استحوذ تاتوم على 14 كرة مرتدة لصالح سيلتيكس الذي فاز مرتين في مبارياته الثلاث الأولى هذا الموسم.

وسجل كل من ماركوس موريس وكايري إيرفينغ 16 نقطة لصالح بوسطن.

وفاز دالاس مافريكس 140-136 على مينيسوتا تيمبر وولفز لينتصر في أول مباراة على أرضه هذا الموسم.

وكانت ثامن رمية ثلاثية يسجلها جيه.جيه. ريديك حاسمة قبل 17 ثانية على النهاية ليفوز فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز 116-115 على أورلاندو ماجيك.

وأحرز جويل إمبيد 32 نقطة واستحوذ على عشر كرات مرتدة، وأضاف ريديك 31 نقطة ليفوز فيلادلفيا للمرة الثانية على التوالي.

وقدم داميان ليلارد أداء هجوميا رائعا وسجل بورتلاند تريل بليزرز 75 نقطة في الربعين الثاني والثالث في طريقه للفوز 121-108 على سان أنطونيو سبيرز.

وسجل كايل لوري 28 نقطة ومرر 12 كرة حاسمة ليتغلب تورونتو رابتورز 117-113 على واشنطن ويزاردز.

وفي مباريات أخرى، فاز هيوستون روكتس 124-115 على لوس أنجلوس ليكرز، وتغلب إنديانا بيسرز 132-112 على بروكلين نيتس وتفوق ديترويت بيستونز 118-116 على شيكاغو بولز.