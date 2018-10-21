وذكرت قناة الشروق أن "مشجعي نادي أهلي برج بوعريرج اقتحموا الملعب واعتدوا على لاعبي مولودية الجزائر مباشرة بعد نهاية المباراة". حسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت القناة أن "اللاعب عبد الرحمان حشود تعرض إلى اعتداء بالسلاح البيض" وبثت فيديو يظهر اللاعب يتلقى الاسعافات ويبدو على بطنه جرح.
وأضافت ان اللاعبين كريم بن عروس وهشام نقاش وزكريا حدوش تعرضوا هم أيضا للاعتداء.
من جانبها، أكدت الاذاعة الجزائرية الرسمية أن بعض لاعبي مولودية الجزائر هربوا من الملعب نحو مدرجات مشجعيهم للاحتماء من جمهور أهلي برج يوعريرج الذي اقتحم الملعب مباشرة بعد نهاية اللقاء.
وأضافت أن الشرطة تدخلت لحماية اللاعبين ورافقتهم الى غرف تبديل الملابس.