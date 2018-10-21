أبوظبي - سكاي نيوز عربية أصيب أربعة لاعبين على الأقل من نادي مولودية الجزائر ،السبت، إثر اجتياح المشجعين للملعب مباشرة بعد نهاية مباراته التي جرت في برج بوعريريج (250 كلم شرق الجزائر) ضد النادي المحلي (1-صفر)، ضمن المرحلة الحادية عشرة من الدوري المحلي.