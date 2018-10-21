وخرج "عموري" مصابا خلال أةل 7 دقائق من المباراة وهو يبكي بعد كرة مشتركة مع مدافع الشباب.

وكشفت الفحوص الأولية إصابة اللاعب بقطع جزئي في الرباط الصليبي، ما يهدد مشاركة اللاعب مع منتخب بلاده في نهائيات كأس آسيا في الإمارات 2019.

وقاد محمد كنو فريقه الهلال لفوز صعب على مضيفه الشباب، السبت، على استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض ضمن المرحلة السادسة من الدوري السعودي لكرة القدم.

وتقدم الهلال الذي يملك مباراة مؤجلة إلى مركز الوصافة برصيد 15 نقطة من 5 مباريات، بينما تراجع الشباب الذي تلقى خسارته الأولى إلى المركز الثامن برصيد 9 نقاط.

وسيطر الهلال على مجريات الشوط الأول وكاد يفتتح التسجيل مبكرا ولكن البيروفي أندريه كاريو فشل في استثمار الكرة العرضية لتفقد خطورتها (8).

ولاحت فرصة أخرى للهلال، ولكن الحارس التونسي فاروق بن مصطفى تصدى لكرة الفنزويلي جيلمين ريفاس قبل أن تعود ويبعدها الدفاع للركنية (18).

وتألق بن مصطفى في مناسبة ثانية عندما تصدى لكرة سالم الدوسري القوية وحولها لركنية بصعوبة (30).

وأنقذ العُماني علي الحبسي هدفا شبابيا عندما تصدى لكرة البرازيلي لويز أنطونيو وحولها بأطراف أصابعه للركنية (45).

وبعد مرور ربع ساعة على انطلاقة الشوط الثاني أشهر الحكم البطاقة الحمراء لمدافع الشباب البرازيلي إيلير سيلفا بعد الاستعانة بتقنية الفيديو (61).

واستثمر الهلال النقص العددي ونجح في أخذ الأسبقية إثر كرة عرضية تصدى لها الحارس بقدمه قبل أن تعود لمحمد كنو الذي لعبها قوية الى يمين فارق بن مصطفى (65).

وفوت الشباب فرصة لتعديل النتيجة عندما صوب هتان باهبري كرة قوية مرت بمحاذاة القائم (82).