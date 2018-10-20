أبوظبي - سكاي نيوز عربية خرج النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، قائد برشلونة مصابا في الشوط الأول من مواجهة إشبيلية، السبت، في الدوري الإسباني لكرة القدم، بعد سقوطه على يده وذلك قبل أسبوع من المواجهة المنتظرة مع غريمه ريال مدريد.