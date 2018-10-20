أبوظبي - سكاي نيوز عربية خرج النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، قائد برشلونة مصابا في الشوط الأول من مواجهة إشبيلية، السبت، في الدوري الإسباني لكرة القدم، بعد سقوطه على يده وذلك قبل أسبوع من المواجهة المنتظرة مع غريمه ريال مدريد.
ومرر ميسي كرة حاسمة لزميله البرازيلي فيليب كوتينيو افتتح منها التسجيل (2)، قبل أن يهز أفضل لاعب في العالم 5 مرات الشباك بدوره (12).
وتعرض "البرغوث" لإصابة في يده بعد سقوطه إثر احتكاك مع أحد لاعبي الفريق الخصم (17).
وبقي على الأرض يتلوى من الألم ثم خضع لعلاج على خط الملعب قبل أن يستبدله مدربه إرنستو فالفيردي بالفرنسي عثمان ديمبيلي في الدقيقة 26.