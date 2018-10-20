وسجل صلاح هدف ليفربول الأول في الدقيقة 39 من تمريرة بينية من السويسري هاكان شاكيري وضعها النجم المصري من لمسة واحدة على يمين حارس مرمى هدرسفيلد.

ويعد هدف صلاح في شباك هدرسفيلد الأول له خارج ملعب "أنفيلد" معقل الريدز" هذا الموسم، والهدف رقم 50 مع ليفربول في جميع المسابقات منذ انضمامه للفريق في رقم قياسي جديد للنجم المصري.

وسجل صلاح 3 أهداف، وصنع هدفان في 8 لقاءات بالدوري المحلي، ليصبح صاحب المعدل الأسوأ أمام المرمى في المسابقة هذا الموسم.

وتشير الإحصاءات إلى أن صلاح سجل أهدافه الثلاثة من 32 فرصة على المرمى، من بينها 7 مرات كان تسجيل الهدف أمرا "شبه محقق"، لكنه لم يحدث.

يشار إلى أن صلاح اعتلى الموسم الماضي صدارة هدافي الدوري الإنجليزي بـ32 هدفا، متخطيا رقمه المتوقع، الذي بلغ 25.14 هدفا بـ6.86 أهداف، مما جعله صاحب أفضل نسبة في المسابقة.