وتخطى بايرن عقبة مضيفه فولفسبورغ 3-1 بهدفين وتمريرة حاسمة للبولندي روبرت ليفاندوفسكي، فيما عاد دورتموند برباعية صريحة من أرض فولفسبورغ.

ورفع دورتموند رصيده إلى 20 نقط، بفارق 4 نقاط عن بايرن الذي أصبح ثانيا موقتا، في ظل تعادل الوصيف السابق لايبزيغ مع مضيفه أوغسبورغ سلبا.

وسيكون بمقدور أندية بوروسيا مونشنغلاباخ وفيردر بريمن وهرتا برلين اللحاق ببايرن عندما تلعب السبت والأحد.

ومني بايرن قبيل عطلة المباريات الدولية، الودية كانت أو في دوري الأمم الأوروبية، بهزيمته الأولى على أرضه هذا الموسم والثانية في الدوري الألماني، وجاءت بنتيجة مذلة أمام بوروسيا مونشنغلادباخ صفر-3 في المرحلة السابعة، ما زاد من الضغوط على مدربه كوفاتش، لاسيما أنه فشل في الفوز بـ4 مباريات متتالية، للمرة الأولى في النصف الأول من الموسم منذ 2009.