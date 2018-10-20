وذكر الاتحاد التونسي لكرة القدم، خبر الإقالة على الموقع الرسمي رغم تحقيق منتخب تونس العلامة الكاملة تحت قيادة البنزرتي وتأهلهم لكأس الأمم الأفريقية 2019.

ويتولى مراد العقبي وماهر الكنزاري الإشراف على قيادة منتخب تونس بشكل مؤقت، خلال مواجهة منتخب مصر في شهر نوفمبر المقبل.

كان البنزرتي تولى قيادة منتخب تونس خلفا لنبيل معلول عقب نهاية مشوار نسور قرطاج في كأس العالم.

وحقق المدرب المخضرم الفوز على إي سواتيني 2-0 والنيجر مرتين 1-0 و2-1 خلال التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019، ليضمن التأهل مع منتخب مصر.

ومن المقرر أن يلعب نسور قرطاج أمام الفراعنة مساء يوم 16 نوفمبر المقبل في الجولة الخامسة من التصفيات في مصر.

ويتصدر منتخب تونس المجموعة برصيد 12 نقطة يليه منتخب مصر بـ9 نقاط قبل جولتين من نهاية التصفيات.

ويتقابل المنتخبان اللذان ضمنا التأهل في الجولة المقبلة في مصر قبل أن يواجه الفراعنة النيجر خارج الديار في الجولة الختامية في مارس.