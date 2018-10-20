وكانت التونسية المصنفة 101 عالميا، أمام فرصة جيدة لإحراز اللقب، بعد مشوار لافت في الدورة التي تعد من دورات البريمير لدى السيدات، بعد حسمها السهل للمجموعة الأولى 6-2، وتقدمها 4-1 في الثانية.

إلا أن الروسية المصنفة 14 عالميا، تمكنت من العودة تدريجا وإحراز اللقب الثاني في مسيرتها، بعد دورة تشارلستون الأميركية العام الماضي.

ولم تحبس كاساتكينا دموع الفرح بعد فوزها باللقب، فيما كانت جابر تمسك ساقها اليسرى، حيث يبدو أنها تعاني من الإصابة. وقالت الروسية "أتذكر قبل عشرة أعوام، عندما كنت صغيرة، جئت إلى هنا وأنا أحلم برفع كأس الدورة في يوم من الأيام"، مضيفة "والآن، رفعت الكأس. حلمي تحقق".

وتابعت "المباراة كانت صعبة جدا. شاهدت أن جابر بذلت كل ما في وسعها وهذه هي الرياضة"، متوجهة لمنافستها بالقول "أحببت كثيرا اللعب ضدك. وأنا متأكدة أنها لن تكون المباراة النهائية الأخيرة بالنسبة لك".

وهو الفوز الثاني لكاساتكينا على جابر في ثاني مواجهة بينهما بعد الأولى في دورة الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو 2016.

في المقابل، قالت جابر التي سترتقي إلى المركز 63 في التصنيف العالمي الاثنين، في أعلى تصنيف في مسيرتها الاحترافية التي انطلقت عام 2010 "أحببت كثيرا اللعب هنا هذا الأسبوع. كانت المباراة النهائية الأولى لي في دورات رابطة اللاعبات المحترفات".

وأضافت "أتمنى تحقيق الأفضل هنا العام المقبل".

وكانت هذه المرة الأولى التي تبلغ فيها جابر (24 عاما) المباراة النهائية لإحدى دورات رابطة اللاعبات المحترفات، وباتت أول تونسية تحقق ذلك.

وكانت جابر، الصاعدة من التصفيات، حققت أفضل نتيجة في مسيرتها بعد فوزها الأربعاء على الأميركية سلون ستيفنز المصنفة ثالثة في الدورة والثامنة عالميا بمجموعتين، وذلك بعد اطاحتها الروسية إيكاتيرينا ماكاروفا في الدور الأول، ثم أضافت الإستونية أنيت كونتافيت الثامنة إلى قائمة ضحاياها الخميس بالفوز عليها 7-5 و6-1.