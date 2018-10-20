وحقق يوفنتوس 10 انتصارات متتالية في الدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا، ساهم فيها رونالدو بتسجيله 4 أهداف.

وفي مؤتمر صحفي، قال أليغري: "رونالدو شخص متواضع جدا، ورفع منذ وجوده التركيز والإحساس بالمسؤولية لدى زملائه بالفريق"، حسب ما نشرت صحيفة "أس".

وأضاف: "كريستيانو (رونالدو) يتصرف بهدوء ويعمل بشكل جيد جدا".

وانتقل رونالدو لصفوف "السيدة العجوز" الصيف الماضي، ويمضي مع الفريق بخطى ثابتة نحو تحقيق اللقب الأوروبي الأغلى، البعيد عن خزانة النادي منذ عام 1996.

وأثبت رونالدو جديته الكبيرة مع فريقه الجديد منذ قدومه، وظهر بشكل قتالي في جميع المباريات، ولعل لقطة طرده وانهياره بالبكاء أمام فالنسيا الإسباني بدور الأبطال خير دليل على شعوره الكبير بالمسؤولية في رحلته الجديدة.

ويواجه يوفنتوس جنوى السبت ضمن منافسات الدوري الإيطالي (سيري آ).